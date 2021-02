Mina Settembre, incredibile decisione: pubblico sorpreso

Mina Settembre ha riscosso un enorme successo, a tal punto che la produzione ha dovuto prendere una decisione che ha sorpreso il pubblico

La fiction tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni con protagonista Mina Settembre (Serena Rossi) ha riscosso tale successo da essere stata confermata una nuova stagione. Presto cominceranno le riprese della fiction di Rai 1 che ha registrato record di ascolti, asfaltando per 6 domeniche di fila, la concorrenza degli altri canali, specialmente Mediaset.

Dopo il finale di ieri sera (CLICCA QUI PER SCOPRIRE COS’È SUCCESSO) è chiaro a tutti che molte cose sono rimaste in sospeso: Irene (Claudia Filangieri), Claudio (Giorgio Pasotti), Mimmo (Giuseppe Zeno) e non solo, sono i rapporti in sospeso della protagonista Mina. Nonostante la produzione non abbia ripreso fedelmente gli scritti dell’autore napoletano, probabilmente la prossima stagione potrebbe essere ispirata ai libri Dodici rose a Settembre e Troppo freddo per Settembre.

Mina Settembre, gli ascolti dell’ultima puntata

Intanto che la seconda stagione – confermata anche da Giuseppe Zeno ospite di A ruota libera – è in fase di scrittura, Auditel ha confermato gli incredibili ascolti dell’ultima puntata di Mina Settembre. Diviso in due episodi “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”, ieri sera, domenica 14 febbraio, la fiction targata Rai 1 ha raggiunto un’altra grande fetta di pubblico, battendo il record della passata settimana che ha raccolto 6.172.000 spettatori, pari al 24.8% di share.

Il pubblico ha dimostrato di essere molto affezionato all’assistente sociale dei quartieri di Napoli, grazie alla sua generosità e quel dualismo Claudio-Mimmo che è stata la cornice di tutta la fiction. Un altro elemento di grande interesse è l’amicizia con Titti ed Irene, spesso messa in bilico dai vari accadimenti, senza mai spezzarsi definitivamente, o almeno non ancora.