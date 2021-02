Colpo di scena in vista dell’atteso inizio de ‘L’Isola dei famosi 2021‘, in programma dal prossimo 11 marzo. Uno dei possibili concorrenti, ovvero Amedeo Goria – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Libero Quotidiano’ -, non avrebbe superato le visite mediche e quasi sicuramente si vedrà costretto a dare forfait. Una svolta incredibile ed inaspettata se si considera che era tutto fatto per la presenza del giornalista sportivo e che anche il suo contratto era già stato depositato.

L’isola dei famosi 2021, visite mediche non superate: da non credere

Amedeo Goria, dunque, quasi sicuramente non sarà ai nastri di partenza del famoso reality condotto da Ilary Blasi. La produzione, tra le altre cose, sarebbe già alla ricerca del sostituto dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, che invece è reduce dalla brillante esperienza al Grande Fratello Vip.

A poco meno di un mese dall’inizio, quindi, restano da sciogliere gli ultimi dubbi sui partecipanti e sulla presenza o meno dello stesso Goria. Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nel corso dei prossimi giorni.