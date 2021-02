Juventus, Juan Cuadrado sottoposto ad esami: mazzata per Pirlo

Juan Cuadrado, dopo l’infortunio nel corso del match tra Napoli e Juventus, è stato sottoposto ad esami strumentali: brutta notizia per Pirlo

Brutte notizie in casa Juventus. Juan Cuadrado, dopo l’infortunio nel corso della partita persa per 1-0 contro il Napoli sabato scorso, è stato sottoposto agli esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore sarà nuovamente valutato tra 10 giorni. Salterà, quindi, sicuramente l’andata di Champions con il Porto e la gara interna contro il Crotone. Intanto, Pirlo può sorridere per il rientro vicino di Ramsey e Dybala.

Ad ogni modo, nelle prossime settimane a sostituire il colombiano ci penserà Danilo. Nel 4-4-2 quest’ultimo sta giocando a sinistra, lato in cui tornerebbe titolare Alex Sandro. L’alternativa all’ex Real Madrid resta Bernardeschi, già provato nella posizione in alcune partite precedenti di questa stagione. C’è anche la possibilità che il tecnico decida di giocare con la difesa a tre.

Juan Cuadrado-Juventus, a che punto siamo con il rinnovo

Juan Cuadrado, rispetto alle stagioni scorse, per la Juventus è diventato ancor più importante. Grazie alla sua duttilità, che gli permette di giocare come terzino, ma anche esterno ed ala, si sta ritagliato un posto da indispensabile nello scacchiere di Pirlo.

Il colombiano, all’alba dei 33 anni, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e l’intenzione della società è quello di rinnovarglielo. Attualmente guadagna 5 milioni di euro e l’idea è quella di lasciare invariato lo stipendio annuo netto del calciatore, magari con qualche bonus in più, fino al 2024. Chiellini, Buffon, Dragusin e Pinsoglio sono i calciatori su cui, avendo il contratto in scadenza nel 2021, la Juventus sta attualmente riflettendo.