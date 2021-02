Caterina Balivo sorprende: “Non mi succedeva dalle medie” – FOTO

Caterina Balivo sorprende i fan: “Non mi succedeva dalle scuole medie”. Ecco cosa è successo.

Caterina Balivo torna a farlo praticamente dopo circa 15 anni. Cosa? Dormire oltremisura. E’ quanto ironicamente riferisce la stessa conduttrice napoletana. Su Instagram, come didascalia di uno splendido selfie con una vista mozzafiato alle spalle, la donna scrive così: “Ho dormito 11 ore, non mi succedeva dalle medie. Buon lunedì! Ps: cuori sulla maglia by Flavia Padovan Roma”.

Caterina Balivo si gode sempre più se stessa

In ogni caso l’ennesima conferma che la Balivo, dopo anni di conduzione e ritmi serrati, si sta godendo finalmente se stessa e la famiglia. Reduce da un anno sabatico in diretta televisiva, per la napoletana ancora non c’è una nuova avventura da conduttrice.

Si tratta di una scelta condivisa col compagno, un motivo per restare a casa e godersi un po’ la vita prima di rituffarsi nel lavoro. “Il Covid ha sconvolto tutto il mondo. Se vieni colpito da vicino e sei una persona sensibile rischi di non farcela”, ha riferito la Balivo in una recente intervista.