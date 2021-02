Cashback verso l’interruzione? Arriva un annuncio importante

Cashback, arrivano novità importanti dopo le polemiche di questi giorni a causa dei furbetti. Ecco cosa sta succedendo.

Continuano le polemiche da parte degli esercenti per quanto riguarda il bonus cashback. Il motivo è sempre lo stesso: i numerosi escamotage che molti furbetti stanno trovando pur di ottenere il maggior numero di operazione per centrare l’oramai famoso supercashback da 1.500€. C’è chi ha preso d’assalto di notte i distributori di benzina per far rifornimento a suon di 1 o 5€ alla volta, chi paga anche 2€ con carta e chi ritorna in una stessa attività più volte al giorno pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Cashback, l’annuncio del presidente Apsp

Così in queste ore si è parlato giustamente di una stretta, ma c’è anche chi ha clamorosamente immaginato una sospensione del concorso. Ipotesi tuttavia allontanata dal presidente dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento: “Servono correzioni e non interruzioni – evidenzia Maurizio Pimpinella –, su questo non vi è dubbio. Il rischio altrimenti è di danneggiare cittadini e attività che si sono adeguati per tale iniziativa e non fare un passo avanti sull’educazione digitale”. Ma sono arrivi rinforzi per il Governo Draghi: “L’Apsp – conclude – ha riunito 250 esperti per ottimizzare al meglio il tutto”.