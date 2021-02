Calciomercato Milan, inaspettato colpo dalla Serie A

Calciomercato Milan. Durante la sfida contro lo Spezia, la società rossonera ne è rimasta incantata e provano il colpo

Il Milan è rimasto incantato da Martin Erlic. Uno dei migliori in campo nella sfida di sabato sera, è riuscito a controllare perfettamente Zlatan Ibrahimovic ed ha fatto breccia nel cuore di Paolo Maldini. Un talento dalle alte prospettive, pertanto è entrato di diritto sul taccuino della dirigenza rossonera, così come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, CR7 vuole portare un ex compagno in bianconero



Per il Milan non sarà così semplice e scontato come pensa. A gennaio, il difensore croato era già promesso sposo della Fiorentina per sostituire il serbo Milenkovic che sembra ormai propenso all’addio alla Viola. Sicuramente, visto il posto attuale in classifica, il Milan è una piazza molto più appetibile rispetto alla deludente Fiorentina, ma certamente Commisso non si lascerà scappare il pupillo per pochi soldi.

Calciomercato Milan, la pesca in casa Spezia: altri nomi sul taccuino

Tutti i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno impressionato la società rossonera che ha dovuto incassare una sconfitta più che meritata. Lo Spezia ha dominato gran parte della partita, senza sbavature e con una concentrazione invidiabile a tal punto da far riflettere Maldini sui possibili nomi pronti ad approdare in rossonero. La lista sul taccuino della dirigenza del Milan si è allungata: non solo Erlic, ma anche Pobega è un nome che piace.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, affare super per ripartire: arriva dall’Inter!



Da un lato il difensore croato in scadenza al 2024, ma dall’altro il centrocampista italiano che è in prestito proprio dal Milan, squadra in cui è cresciuto, che potrebbe puntare ad una conferma nella prima squadra del talento della Nazionale Under 21. Una scommessa da prendere in considerazione, pronta ormai ad una grande piazza come quella di Milano.