Calciomercato Juventus, CR7 vuole portare un ex compagno in bianconero

Calciomercato Juventus. Il peso di CR7 all’interno dello spogliatoio è fondamentale per portare altri fuoriclasse in bianconero

Una lunga amicizia, la stessa idioma parlata nello spogliatoio, Casemiro e Cristiano Ronaldo non hanno mai nascosto il loro feeling. Potrebbe essere proprio quest’ultimo la chiave per portare il brasiliano in bianconero, o almeno è questo il sogno della Juventus. Dalla Spagna sono certi dei contatti costanti tra i due ex compagni di squadra e non solo in amicizia: il talento portoghese starebbe provando a convincere Casemiro ad approdare alla Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, affare super per ripartire: arriva dall’Inter!



Sarebbe un colpo importantissimo per la società bianconera, nonostante i 28 anni potrebbe essere il mediano di peso che gli Agnelli cercano da tempo. Tuttavia, il centrocampista brasiliano ha un contratto in scadenza al 2023 ed i costi dell’operazione non sono certo irrisori. Oltre il cartellino, c’è anche da trovare l’accordo con l’agente, Oscar Ribot, per l’ingaggio, attualmente pari a 5.5 milioni.

Calciomercato Juventus, sogno Casemiro: CR7 è la chiave per la trattativa

Nonostante la società bianconera goda di un ottimo staff predisposto alle operazioni sul mercato – e nonostante le voci che parlano di un ritorno di Marotta – è innegabile il fatto che CR7 sia il valore aggiunto, non solo in campo, ma anche per le operazioni di mercato. Qualsiasi giocatore, giovane o già esperto che sia, sognerebbe di poter giocare con uno dei giocatori più forti al mondo, attualmente in carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Inter, sirene estere per la stella: accelerata per il rinnovo

Era proprio questo l’obiettivo della società bianconera all’acquisto del talento portoghese, sicuramente vincere sul campo, ma anche fuori, accrescendo il proprio brand e dimostrarsi un gioiellino luccicante – ed appetibile – anche agli occhi degli altri fuoriclasse.