Calciomercato Inter, sirene inglesi per il centrocampista: colpo a sorpresa

Calciomercato Inter, un obiettivo verso il passaggio in Premier League. Due club su di lui, i dettagli

L’Inter è finalmente riuscita ad agguantare la vetta della classifica, e non sembra volerla lasciare. La grande vittoria per 3-1 sulla Lazio, unita dalla clamorosa sconfitta del Milan in casa dello Spezia, ha consegnato agli uomini di Conte il primo posto della Serie A, che li rende di diritto i favoriti per la vittoria finale.

Intanto però, la dirigenza continua a lavorare anche sul fronte calciomercato. Rimasto fermo lo scorso gennaio a causa delle difficoltà societarie, dovrebbe sbloccarsi la prossima estate anche grazie all’ingresso di nuovi fondi. Uno degli obiettivi maggiormente ambiti negli ultimi mesi da Marotta è Damsgaard, centrocampista che sta disputando una grande stagione alla Sampdoria.

Calciomercato Inter, sirene inglesi per Damsgaard

Tra i giocatori che più piacciono all’Inter, c’è sicuramente Damsgaard della Sampdoria. Il centrocampista ha fin qui realizzato 2 reti e 4 assist, con prestazioni che potrebbero portarlo in una big nella prossima sessione di calciomercato. Se i nerazzurri hanno già allacciato i rapporti col presidente Ferrero, negli ultimi giorni anche alcuni club di Premier League hanno iniziato a sondare il terreno.

Secondo quanto riferisce il tabloid inglese The Sun, infatti, pare che West Ham e Tottenham abbiano messo gli occhi su di lui. Il prezzo del cartellino è attualmente di 20 milioni di euro, che potrebbero essere troppi per le casse interiste. Servirà uno sforzo per portarlo a Milano, altrimenti il futuro del centrocampista blucerchiato potrebbe essere Oltremanica. Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi già a partire dalle prossime settimane.