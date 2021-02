Calciomercato Inter, Conte gelato: va alla Roma. Era uno degli obiettivi della squadra nerazzurra per la prossima estate, ma alla fine la spuntano i giallorossi

I problemi economici dell’Inter iniziano a farsi sentire anche nella programmazione del prossimo mercato estivo. Il processo di vendita da parte di Suning, alle prese con le decisioni del governo cinese, prosegue con qualche intoppo. BC Partners non ha soddisfatto le richieste del colosso di Nanchino e per ora anche altri fondi americani sembrano non avere ancora le giuste credenziali per acquisire la maggioranza del pacchetto azionario. Di investimenti sulla squadra non se ne parla nemmeno lontanamente e questo di certo non può far stare tranquillo Antonio Conte. L’allenatore leccese ha ancora un altro anno di contratto con i nerazzurri e spera di portare a casa il campionato in questa stagione. In prospettiva 2021/2022 andrà operato un ringiovanimento della rosa, soprattutto in alcuni ruoli chiave. Uno su tutti quello del portiere, con Handanovic vicino ai 37 anni (li compirà il prossimo 14 luglio).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sirene inglesi per il centrocampista: colpo a sorpresa

Calciomercato Inter, Conte gelato: Musso ha l’accordo con la Roma

Come riportato dal sito di Sportitalia, Juan Musso sarebbe ad un passo dalla Roma. Durante il match disputato domenica all’Olimpico, il General Manager giallorosso Tiago Pinto e il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino, hanno trovato un’intesa di massima. L’estremo difensore argentino viene valutato intorno ai 25 milioni di euro e nella trattativa potrebbero finire delle contropartite tecniche. Si parla di Diawara e Carles Perez, apprezzati dai bianconeri e attualmente chiusi nella capitale. Una parte sarebbe coperta con il cash per accontentare la famiglia Pozzo. Musso andrebbe a prendere il posto di Pau Lopez che non ha mai convinto a pieno alla Roma.

In un’intervista all’emittente argentina Olè, il portiere ha recentemente dichiarato: “L’interessamento di Inter e Roma fa piacere e mi sta spingendo a fare sempre meglio. Vorrei approdare un giorno in un club che lotta costantemente per giocare la Champions e per conquistare dei titoli. Io mi sento pronto, vedremo quando arriverà il momento di fare il salto”.

A quanto pare non dovrà attendere poi molto per sbarcare in una big.