La puntata del Grande Fratello Vip di oggi, lunedì 15 febbraio, sarà ricca di colpi di scena e novità sensazionali.

In prima serata su Canale 5 questa sera andrà in onda il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. La puntata di oggi, lunedì 15 febbraio, sarà più interessante delle scorse perché sarà dedicato ampio spazio al bacio d’amore tra Rosalinda Cannavò, alias Adua del Vesco, e Andrea Zenga. I due negli ultimi giorni, prima di lasciarsi andare in tenere effusioni, avevano dichiarato il reciproco interesse in piscina. Da lì l’amore è finalmente sbocciato. La nuova love story però non sarà l’unico argomento che terrà banco in serata.

Anticipazioni GF Vip: terzo finalista e straordinario ritorno

Dopo l’eliminazione di venerdì scorso, un po’ a sorpresa, Maria Teresa Ruta tornerà nella casa per avere un confronto con gli ex coinquilini. Nell’ultimo periodo di convivenza la presentatrice è stata isolata dagli amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e ha avuto difficoltà ad allacciare rapporti con gli altri concorrenti del GF Vip. Riuscirà a chiarire con tutti o c’è da aspettarsi un ennesimo battibecco?

Intanto nella casa c’è ansia di scoprire chi sarà il terzo finalista. Nelle scorse settimane sono stati decretati i primi due finalisti ovvero Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La finale è prevista il prossimo lunedì 1 marzo. Sul web gli utenti si aspettano che il prossimo finalista sia uno tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Sarà così?