La notizia dell’arrivo del secondo figlio dell’icona del talent show Amici di Maria De Filippi ha riempito di gioia tutti i fan.

Per Kledi Kadiu è in arrivo il secondo figlio. Nel 2016 all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi la cicogna gli ha portato Lea, mentre poche ore fa, sui social, Kledi e sua moglie Charlotte Lazzari hanno dato l’annuncio della seconda gravidanza.

Nonostante 18 anni li separano, l’amore tra loro è vero e genuino così come la passione che li unisce. Dopo pochi mesi di fidanzamento i due andarono a vivere insieme e dopo l’arrivo della primogenita nel 2016 sono convolati a nozze nel 2018 a sorpresa, senza nessun annuncio ufficiale.

Amici, notizia sensazionale: papà per la seconda volta

L’amore non conosce età. Il loro sentimento è un qualcosa di speciale e basta semplicemente guardarli in viso quando sono assieme per dedurlo. La seconda gravidanza sicuramente rafforzerà ulteriormente il loro rapporto che è già molto solido.

Di recente Kledi Kadiu è stato ospite a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su TV8, ma in quell’occasione non ha fatto menzione alla seconda gravidanza della moglie. In compenso su di lei ha detto: “Mi ha cambiato la vita”. È o no vero amore?

Poche ore fa invece Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga, ha comunicato ai tantissimi fan che la sua famiglia si allargherà e che ad agosto un nuovo sole entrerà a far parte della famiglia: “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio. Baby 2 ti aspettiamo con amore”.