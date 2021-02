Totti compie un’impresa storica: è successo nel cuore di Roma! – VIDEO

Un’impresa storica per l’ex capitano della Roma nonché simbolo dell’intera città, Totti: tutto alla luce del giorno ed in pieno centro

Un’impresa storica per Er Pupone che, in pieno giorno, è riuscito a passeggiare nel centro di Roma a Piazza di Spagna senza essere riconosciuto. La storia pubblicata su Instagram dall’amico Angelo Marozzini ha scatenato l’ilarità del web. “Freddo, un cappuccio, una mascherina e vivi Roma come non l’hai mai vissuta”.

Francesco Totti ha fatto, per la prima volta, una passeggiata indisturbata per le strade di Roma senza che nessun passante lo riconoscesse. Qualcuno, sbalordito si è chiesto come fosse possibile non riconoscere l’eterno capitano e bandiera della Roma, ma il travestimento l’ha reso effettivamente irriconoscibile.

Totti, l’impresa storica a Roma che qualsiasi VIP vorrebbe fare

Roma è una bellissima città, ma altrettanto caotica e girare indisturbato, per un VIP è un’impresa impossibile. Quando raggiungi una certa popolarità, in particolare modo nel mondo del calcio, è faticoso potersi godere la propria città senza essere assaliti dai fan in qualsiasi momento, anche quelli meno opportuni. La popolarità, spesso, diventa un vero e proprio problema per tantissime persone famose e ciò le rende anche ‘irritanti’ quando le si incontra. Quante volte è capitato di sentire di storie di personaggi famosi scontrosi? Spesso è il risultato di averli disturbati in momenti poco sereni.

Chiunque sogna la fama, ma come ogni cosa anche quella ha i suoi lati negativi e come può, il simbolo di Roma, girare indisturbato per la sua città? Eppure ci è riuscito, uno dei miracoli che la pandemia ha fatto.