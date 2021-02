Precipita aereo ultraleggero in Italia: dramma terribile quest’oggi nel nostro territorio nazionale. Ecco cosa è successo.

Dramma terribile quest’oggi in Italia nelle campagne di Vigevano nel Pavese: un aereo ultraleggero è precipitato uccidendo le due persone a bordo. Per loro non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, arrivati dopo le prime segnalazioni, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per entrambi è stato fatale l’impatto in piena velocità per motivi ancora da chiarire. Potrebbe esserci trattato di un guasto tecnico più che di un errore del pilota, ma la verità emergerà solo nelle prossime ore dopo tutte le indagini del caso.

Precipita aereo ultraleggero in Italia

Gli inquirenti, come da prassi, hanno già ritirato la scatola nera per comprendere cosa sia davvero accaduto al mezzo e cosa l’abbia portato allo schianto. Le vittime sono il vigevanese Gustavo Saurin di 73 anni e il 25enne Generoso Vitagliano, il passeggero, di Gravellona Lomellina. L’aereo era decollato dall’aviosuperfice Leonardo da Vinci di Cascina Scogli. Il pilota era un appassionato di voli, nonché istruttore, e aveva un’esperienza lunga 45 anni.