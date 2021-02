Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata: finale col botto!

Un finale col botto per l’amatissima fiction Rai 1, Mina Settembre: le anticipazioni di “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”

Dov’eravamo rimasti… L’ultima puntata, “Un giorno brutto” è girata tutto attorno allo scambio d’agenda tra Irene (Christiane Filangeri) e Mina (Serena Rossi). La migliore amica della protagonista era visibilmente preoccupata dal fatto che Mina potesse aprire la sua agenda ed a fine puntata si scopre il motivo: era lei l’amante di Vittorio Settembre, donna sulla quale era partita la disperata ricerca di Mina.

“Piccole grandi bugie” – Irene prova a chiarire con Mina, ancora scossa dalla notizia, senza successo. Intanto, sia Gianluca (Francesco Di Napoli) – figlio di Irene – che Titti (Valentina D’Agostino) – migliore amica delle due – si accorgono che c’è qualcosa che non va. Mina decide di voler stare da sola, ma deve far fronte ad un nuovo caso: Sonia (Susy Del Giudice), la badante della mamma Olga (Marina Confalone), è sparita e la protagonista si mette sulle sue tracce.

Mina Settembre, anticipazioni sull’ultimo episodio “Mio fratello non è figlio unico”

L’ultimo episodio, “Mio fratello non è figlio unico”, Mina scopre ulteriori fatti dolorosi riguardanti la sua infanzia ed a stargli vicino è l’ex marito, Claudio (Giorgio Pasotti), mentre Domenico (Giuseppe Zeno) è sempre più distante perché ha lasciato il Consultorio per un lavoro in una clinica privata. Mina scopre che Sonia, la badante della madre, ha un marito violento che la protagonista si trova ad affrontare, insieme a Gianluca, dopo un ingresso irruento dell’uomo al Consultorio. La situazione scuote particolarmente Mina, a tal punto da farla ragionare su tutto ciò che riguarda la sua vita, anche il lato sentimentale: dovrà finalmente scegliere tra Claudio e Domenico.