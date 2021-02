Meteo, domenica gelida in Italia: temperature basse e nevicate in pianura

Sarà una domenica dal meteo gelido su tutta la penisola, con il ciclone Burian che entra nel vivo. Avremo temperature basse e nevicate in pianura.

Questa domenica non sarà come le alltre dal punto di vista meteo, con il ciclone di Burian che enterà nel vivo avvolgendo la penisola italiana. Infatti nella giornata odierna avremo la gelida corrente dalla Russia che entrerà nel vivo. L’aria glaciale inoltre si andrà ad unire alle nevicate pronte a cadere in pianura. Questa situazione favorirà le temeprature rigidissime, che durante questa giornata saranno registrate sui termometri del paese.

Nelle ore dell’alba, infatti, avremo temperature di 4-5 gradi sotto lo zero in città come Torino, Milano e Bologna con la presenza di estese gelate. Al Centro ed al Sud la situazione sarà differente. Infatti mentre sulle regioni adriatiche Burian farà ancora sentire la sua presenza, sulla costa tirrenica e sulla Sardegna avremo ancora cieli sporchi e la possibilità di qualche precipitazione sparsa anche a carattere nevoso fino in pianura. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo dal punto di vista medico.

Meteo, domenica gelida su tutta la penisola: ultimo colpo del ciclone Burian

Il gelo siberiano si farà sentire insistentemente su tutta la penisola caratterizzando il meteo di questa domenica. La gelida corrente siberiana darà i suoi ultimi colpi prima di abbandonare il paese, con la neve che scenderà su gran parte della penisola anche in pianura. Residue precipitazioni, invece, caratterizzeranno l’estremo sud. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre principali settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremouna giornata ben soleggiata su gran parte del settore. Nonostante il sole splenda su gran parte del settore, il clima resterà gelido con annuvolamenti sulla Romagna ma senza precipitazioni. Infattile temperature saranno di 4-5 gradi sotto lo zero a Milano, Torino e Bologna. Le temperature sul settore saranno in lieve rialzo, con massime che oscilleranno tra i 4 ed i 9 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi e rovesci sparsi specialmente sulla costa adriatica. Proprio su queste regioni avremo delle nevicate anche sulla costa. Situazione ben differente sul comparto tirrenico, dove avremo sole e non ci saranno precipitazioni sulla penisola. Le temperature rimarranno invariate, con massime che andranno dai 3 e gli 8 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un clima a dir poco instabile. Infatti avremo neve a bassa quota su gran parte del settore, specialmente sul comparto adriatico e ionico. Situazione leggermente più soleggiata, invece, su coste campane e Sicilia meridionale. Sul resto della Sicilia e sulla punta della Calabria avremo residue precipitazioni. Le temperature rimaranno stabili, con massime tra i 5 ed i 10 gradi.