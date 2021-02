Governo Draghi, Giorgia Meloni vota ‘no’ alla fiducia – FOTO

Giorgia Meloni sulla sua pagina Twitter ribadisce la posizione del suo partito sulla fiducia al governo Draghi

E’ di pochi minuti fa un Tweet pubblicato da Giorgia Meloni nel quale la leader di Fratelli d’Italia ribadisce che il suo partito voterà no alla fiducia al governo Draghi.

La Meloni ha allo stesso tempo dichiarato che il suo partito avrebbe atteso di capire come fosse composto il “Governo dei migliori” per poi valutare se fosse il caso di dare un voto di astensione o contrario.

E’ stata inoltre convocata la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. Nella giornata di domani, lunedì 15 febbraio, infatti la Meloni proporrà al suo partito di votare contro la fiducia al nuovo Esecutivo.

#FratellidItalia ha chiarito, fin dall'inizio, che non avrebbe votato la fiducia al #GovernoDraghi. Allo stesso tempo, ci siamo riservati di vedere in particolare come fosse composto il "Governo dei migliori" per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. (1/4) — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 14, 2021

Già nelle scorse ore la Meloni si era espressa in tal senso, ai microfoni di Radio 24, aveva infatti dichiarato che in queste condizioni e con questo governo non pensa si possa fare quello che serve attualmente all’Italia.

Continueremo ovviamente a valutare i singoli provvedimenti, e li voteremo se saranno buoni, così come continueremo a fare le nostre proposte per il bene dell'Italia. Ma un altro Governo in mano al PD non può che avere un NO da #FratellidItalia. (3/4) — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 14, 2021