Matilde Brandi crolla in diretta Tv: amara confessione – VIDEO

Matilde Brandi in lacrima in diretta televisiva: ecco cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Lacrime in diretta quest’oggi per Matilde Brandi, show girl ed ex concorrente del Grande Fratello. Ospite negli studi di Domenica Live su Mediaset, la donna ha raccontato la separazione choc con Marco Costantini dopo 17 anni di fidanzamento. Il motivo? La casa appunto. Sarebbe stata proprio questa, infatti, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una storia probabilmente già ai titoli di coda per altri motivi.

Matilde Brandi in lacrime in diretta tv

Ciò che più le ha fatto male – racconta la ballerina – è come il tutto sia terminato: via sms. Il tutto è nato per la partecipazione al programma di cui lui non era affatto entusiasta: “Non voleva che io andassi al Grande Fratello, rispetto la sua riservatezza ma io volevo provare questa sfida. Quando sono uscita, è stato molto freddo. L’ho abbracciato e lui mi ha detto che ero uscita presto dalla casa. Quella sera non dormimmo insieme, poi dopo due giorni mi ha mandato un messaggio”.

La donna, considerando una ferita delicatissima ancora aperta, ha proseguito senza riuscire a trattenere le lacrime: “Quando gli ho chiesto se volesse stare con me, mi ha risposto con un ‘no’ secco. Credevo scherzasse e invece no: da lì sono entrata in un tunnel e sono stata molto male. Ma ora voglio ripartire da me”, conclude la 51enne romana mamma di due bambine avute proprio con Costantini.