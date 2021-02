Lutto nella musica: è morto Erriquez, fondatore della Bandabardò, che si è spento in queste ore all’età di 60 anni.

Terribile lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all’età di 60 anni Enrico Greppi, meglio noto come Erriquez, fondatore e anima della Bandabardò. Il celebre artista fiorentino combatteva da anni contro un brutto male e a confermare il suo decesso è, proprio in questi minuti, il suo manager Francesco Barbaro.

Erriquez, il cui primo album è uscito addirittura nel 1996, ha studiato sin da giovanissimo il basso e il violino e adottato come punto di riferimento per la sua musica diversi gruppi che hanno fatto la storia come Who, Pink Floyd e Jethro Tull. Oggi ci saluta, dunque, una vera e propria leggenda della musica italiana.