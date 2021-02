Inter-Lazio, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A in diretta

Manca poco al posticipo della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il posticipo della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Un match importantissimo per i nerazzurri, che possono finalmente agguantare il primo posto solitario in classifica dopo la sconfitta del Milan sul campo della Spezia. Mentre invece i biancocelesti, per rimanere incollati al treno Champions League hanno bisogno di sbancare San Siro. Andiamo a vedere il periodo di forma delle due formazioni in campo.

Da una parte troviamo l’Inter di Antonio Conte che ha la prima grande occasione della stagione per agguantare il primato solitario in classifica. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, i nerazzurri stanno vivendo un grande periodo di forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Adesso però hanno di fronte una sfida importantissima, quella contro i biancocelesti, valida per il primato in Serie A.

Dall’altra parte troviamo proprio la Lazio di Simone Inzaghi, che ha messo il piede sull’acceleratore e nelle ultime cinque partite ha fatto bottino pieno. I biancocelesti, con la pausa della Champions League, hanno ritrovato la giusta serenità in campionato, mostrando nuovamente un gioco entrusiasmante e ritrovando con facilità la via del goal. Contro l’Inter il tecnico piacentino, però, dovrà fare a meno di Federico Acerbi e Luiz Felipe.

Inter-Lazio, streaming gratis: Sky o Dazn?

Manca pochissimo per il match dello Stadio San Siro decisivo per i padroni di casa dell’Inter, che alle 20:45 sfideranno la Lazio. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.