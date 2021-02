Big match della domenica sera tra Inter-Lazio finita con una vittoria per i nerazzurri che conquistano il primo posto in classifica

Una straordinaria partita quella di Antonio Conte ed i suoi che hanno approfittato del momento di debolezza dei cugini rossoneri ed hanno conquistato il primo posto in classifica in Serie A. Una vittoria di peso contro la Lazio che stava affrontando un ottimo periodo, venendo da una striscia positiva di risultati.

Con la perfetta prestazione di stasera (2 gol ed 1 assist) Lukaku ha raggiunto i 300 gol in carriera tra club e Nazional maggiore: come lui, soltanto Messi e Cristiano Ronaldo entro i 27 anni d’età. Il terzo gol dei nerazzurri ha la firma di Lautaro Martinez che, ironia della sorte, è andato a segno nelle sue ultime due sfide contro la Lazio in Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti due.

La classifica aggiornata in attesa di Hellas Verona-Parma prevista per domani, lunedì 15 alle 20:45.

Inter-Lazio 3-1: highlights, voti e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHT DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6 (90′ D’Ambrosio sv), Barella 7, Brozovic 6, Eriksen 6.5 (72′ Gagliardini 6), Perisic 6 (90′ Darmian sv); Lukaku 8.5 (90′ Pinamonti sv), Lautaro Martinez 7.5 (78′ Sanchez 6).

LAZIO (3-5-2): Reina 5; Patric 4.5, Hoedt 4 (46′ Parolo 5.5), Acerbi 6; Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5.5 (46′ Escalante 6.5), Luis Alberto 5.5 (78′ Pereira 5.5), Marusic 5.5; Correa 5 (70′ Caicedo 6), Immobile 5 (70′ Muriqi 6).

MARCATORI: 22′ 43′ Lukaku (I), 61′ Escalante (L), 64′ Lautaro M. (I);

AMMONITI: 20′ Hoedt (L), 26′ Lukaku (I), 59′ Hakimi (I)