Impeachment Trump, la reazione di Biden: “Democrazia è fragile”

Nella giornata di ieri Trump è stato assolto dal processo di Impeachment. Andiamo a vedere la reazione del presidente Joe Biden in seguito all’assoluzione.

Subito dopo l’assoluzione di Donald Trump nel processo per l’Impeachment, è arrivata la realizione di Joe Biden. Il presidente democratico non è soddisfatto per l’esito del processo ricordando che anche chi si oppone alla condanna, come Mitch McConnell, crede che il tycoon sia colpevole di un vergognoso abbandono del dovere. Ma non solo, Biden, ancora una volta ha ricordato come Trump sia il principale colpevole per la violenza al Campidoglio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Donald Trump impeachment, è arrivato il verdetto del Senato

Il presidente democratico ha poi aggiunto: “Questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile, per questo deve essere sempre difesa“. Biden ha affermato che il popolo americano deve essere sempre vigile, visto che l’estremismo non può essere accettato in America. Infine Biden ha concluso ricordando che uno dei suoi compiti è curare l’anima della Nazione. Per fare ciò, il presidente si affida all’impegno non solo della classe politica, ma anche dell’intera popolazione americana.