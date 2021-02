Harry e Meghan aspettano un secondo figlio: annuncio ufficiale 

Harry e Meghan, annuncio bomba dall’Inghilterra: i duchi di Sussex aspettano un altro figlio. Lo conferma il portavoce della coppia.

Colpo di scena per Harry e Meghan: i duchi di Sussex aspettano un secondo figlio. Il piccolo Archie avrà un fratellino o una sorellina ma al momento ancora non è noto il sesso del nuovo arrivato. Ad riferirlo è il portavoce della coppia alla Bbc, rendendo così ufficiale una notizia per la quale erano arrivate diverse indiscrezioni nei giorni scorsi.

Harry e Meghan: arriva un altro figlio

Una bella novità, dunque, per i reali reduce dall’allontanamento dal Buckingham Palace per seguire una propria traiettoria indipendente tra lo stupore generale. I due si sono trasferiti da tempo negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove ormai vivono stabilmente e hanno già iniziato a muovere i primi passi da soli. Meghan, per esempio, ha firmato un contratto con la Disney per prestare la voce per un documentario. Nei loro piani, tra le altre cose, c’è l’obiettivo di scrivere libri, condurre programmi e produrre documentati.