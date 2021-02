GF Vip, dichiarazione a sorpresa: concorrenti senza parole – VIDEO

All’interno della casa più spiata d’Italia sta per formarsi una nuova coppia. Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi non saranno gli unici.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono fatti l’uno per l’altra, almeno questa è l’opinione del pubblico che ha trovato conferme nelle ultime ore. L’attrice e il figlio di Walter erano seduti da soli in piscina quando si sono lasciati andare in parole smielate. “Mi piaci – ha affermato Andrea – ma non un piacere normale. Il mio primo pensiero sei te. Provo proprio dei sentimenti, ma finora mi sono trattenuto per rispetto per la tua situazione all’esterno. Anche quando mi hai scritto il bigliettino, avrei voluto risponderti. Ma non ho voluto metterti in difficoltà. Vorrei abbracciarti ma non solo una volta, ma tante”.

La dichiarazione inattesa sorprende Rosalinda Cannavò che risponde schiettamente: “Anche tu mi piaci. Quando scherzavano su di noi, io ero contenta. Ci siamo avvicinati perché l’ho voluto anch’io, non hai mancato di rispetto a nessuno”.

Una reciproca dichiarazione d’amore che ha mandato in fibrillazione il popolo del web che sperava in una loro unione. Certo, siamo solo all’inizio, ma il sentimento c’è così come la voglia di entrambi di stare insieme.