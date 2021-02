Fa scalpore il video di Giuseppe Conte in uscita da Palazzo Chigi con Olivia Paladino. L’ex premier le chiede la mano, ma la reazione è inaspettata.

Nella giornata di ieri a Palazzo Chigi c’è stato il passaggio di consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. Dopo le dimissioni del mese scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incaricato proprio l’ex presidente della Banca Centrale Europea. Ma più che il passaggio di consegne ha fatto discutere, e non poco, una scena all’uscita dal Palazzo, con protagonista Giuseppe Conte.

In queste ore il premier è stato ricoperto d’affetto dal popolo italiano, infatti da tempo non si vedevano così tanti complimenti ad un presidente uscente. Però l’affetto è sembrato mancare dalla donna della sua vita. Infatti Giuseppe Conte all’uscita, inseguito dalle telecamere ha chiesto la mano ad Olivia Paladino, sua attuale fidanzata. La reazione della donna però è stata inaspettata ed un dettaglio non è sfuggito agli amanti del gossip. Andiamo quindi a vedere cosa è successo.

Giuseppe Conte ed il siparietto con Olivia Paladino: rifiuto o semplice svista?

Uscendo nel cortile di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha raccolto applausi dai dipendenti affacciati alle finestre dell’edificio mentre chiedeva la mano ad Olivia Paladino. Sorprende però la risposta della donna di Conte, che non accetta la mano del premier dimissionario. Sulla scena regna l’incertezza, infatti, non si sa se questo sia stato un rifiuto oppure una semplice svista da parte della Paladino.

La scena però ha rimandato subito a Donald Trump e la sua Melania. In molti sul web hanno avanzato il paragone con l’ex presidente Usa. Il tycoon, infatti, era noto per le sue uscite dall’aereo presidenziale dove porgendo la mano a Melania vedeva prontamente il rifiuto della first lady. Ma anche il comportamento di Olivia non è nuovo, infatti già nei mesi scorsi fu paparazzata con il broncio in viso mentre l’ex premier tornava a casa con le buste della spesa.