Belen Rodriguez è pronta a tornare in TV con il pancione. In quale programma televisivo vedremo la showgirl?

Belen Rodriguez aspetta un figlio da Antonino Spinalbese. Per l’argentina si tratta del secondogenito, mentre per lui sarà il primo. Non si conosce ancora il sesso del bambino, ma aldilà se sarà un maschietto o una femminuccia, diventare genitori è un qualcosa che ti regala emozioni fortissime impossibile da spiegare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Giuseppe Conte chiede la mano ad Olivia Palladino: reazione inaspettata – VIDEO

Dopo un periodo di inattività, Belen Rodriguez tornerà in TV con il pancione. I suoi fan sono ansiosi di vederla e magari ascoltarla mentre rivela qualche dettaglio della sua relazione e della sua gravidanza. Ma dove vedremo la showgirl argentina?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elena Santarelli rende felice il pubblico: bellissima notizia

Belen Rodriguez, ritorno lampo in TV: dove la vedremo

Belen Rodriguez, sabato 20 febbraio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. A dare l’annuncio la stessa conduttrice che però ha preferito non svelare alcun dettaglio. Nonostante la riservatezza è facile immaginare di cosa parlerà la showgirl: della sua nuova vita con Antonino e della gravidanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Flavio Insinna dà il suo contributo: lodevole la sua iniziativa – FOTO

L’ultima volta che Belen fu ospite a Verissimo, parlò del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Da allora sono cambiate molte cose e la bellissima argentina oggi sembra aver trovato il vero amore; tutto ciò che infondo ha sempre desiderato e cercato.