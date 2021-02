Argentina, morto l’ex presidente Menem: tre giorni di lutto nazionale 

Argentina, lutto nazionale: è morto l’ex presidente Carlos Saul Menem. La nazione sudamericana si chiude in tre giorni di cordoglio.

Lutto in Argentina: è morto Carlos Saul Menem, ex presidente della nazione e attuale senatore. Ad annunciarlo è stato direttamente la famiglia: il politico aveva 90 anni ed è morto oggi a Buenos Aires. Secondo quanto precisato, l’uomo era da tempo ricoverato in una clinica della città per un’infezione urinaria e il quadro è peggiorato nelle ultime ore.

Argentina, addio all’ex presidente

Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran. pic.twitter.com/m3zYdQV781 — Alberto Fernández (@alferdez) February 14, 2021

Sulla scomparsa si è pronunciato anche l’attuale leader politico argentino, Alberto Fernandez, pronunciandosi così e decretando tre giorni di lutto nazionale: “Con profondo rammarico ho appreso della morte di Carlos Saúl Menem. Sempre eletto in democrazia, è stato governatore di La Rioja, presidente della nazione e senatore nazionale. Nella dittatura è stato perseguitato e imprigionato. Tutto il mio amore va a Zulema, Zulemita e tutti coloro che lo piangono oggi”.