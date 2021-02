Spezia-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A in diretta

Manca pochissimo all’ultimo anticipo di Serie A tra Spezia e Milan. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per la sfida dell’Alberto Picco tra lo Spezia ed il Milan. Infatti i rossoneri, primi in classifica, dovranno sfidarsi contro l’insidiosa compagine spezzina, sorpresa del campionato. Entrambi sono alla ricerca di una vittoria, i rossoneri per continuare ad inseguire il sogno Scudetto, mentre gli spezzini cercano punti importantissimi per la salvezza. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due formazioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, sirene inglesi per un big di Pirlo

Partiamo subito dal Milan di Stefano Pioli, ancora al primo posto in classifica. Nonostante qualche incidente di percorso, i rossoneri nelle ultime cinque partite hanno conquistato ben quattro vittorie. Una vittoria all’Alberto Picco, permetterebbe al Milan di mettere pressione all’Inter inseguitrice, impegnata nel difficile match contro la Lazio. Pioli nel match del sabato sera dovrà fare a meno di Calabria, Diaz, Kjaer e Tonali.

Mentre invece i padroni di casa dello Spezia occupano la 16esima posizione in campionato. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Vincenzo Italiano ha conquistato due vittorie, altrettante sconfitte ed un pareggio, un buon rullino di marcia per la salvezza. Contro la capolista, però, Italiano dovrà fare a meno di giocatori importanti come Mbala Nzola, Farias, Piccoli e Terzi. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita in diretta.

Spezia-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 20:45 scenderanno in campo sul palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia, i padroni di casa contro il Milan. La partita è valida per la 22esima giornata di campionato e sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma streaming tedesca Dazn.Come sempre ad anticipare il match ci penserà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre. Andiamo quindi a vedere dove seguire Spezia-Milan in streaming gratis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per il colpo da 30 milioni

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.