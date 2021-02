Spezia-Milan 2-0: highlights, voti e tabellino. Liguri scatenati, le reti di Maggiore e Bastoni regalano la più grossa sorpresa di giornata



Spezia-Milan 2-0: lasciamo stare il paragone trito tra Davide e Golia. Semplicemente, è stata una questione di motivazioni e quelli della neopromossa di lusso in Serie A erano maggiori. Il miglior modo per dare il benvenuto alla nuova proprietà americana e per premiare il lavoro di Vincenzo Italiano.

Serata difficile per il Milan, si è capito presto anche se nel primo tempo un grandissimo riflesso di Donnarumma ha evitato il peggio. Ma la maggiore dinamicità dei liguri, unita alla serata storta di alcuni protagonisti attesi (Theo Hernandez su tutti), hanno fatto la differenza.

La svolta nella ripresa: il gol di capitan Maggiore, prima rete in Serie A, ha aperto la strada al trionfo e il sinistro chirurgico di Bastoni ha chiuso i conti. Dall’altra parte, poche idee e anche molto confuse. Tutto quello che non serve a chi guarda tutti dall’alto e fra una settimana è atteso dal derby, primo vero crocevia della stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Juventus 1-0: highlights, voti e tabellino della super sfida

Spezia-Milan 2-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 56′ Maggiore, 67′ S. Bastoni

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 6.5, Erlic 6, Ismajli 7, S. Bastoni 7; Estevez 6.5, Ricci 6.5, Maggiore 7.5 (83′ Acampora); Gyasi 6.5, Agudelo 7, Saponara 6.5. All. Italiano 8

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 6.5; Dalot 4, Kjaer 6 (64′ Tomori 5.5), Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 5; Bennacer 5.5 (64′ Meité 5.5), Kessié 5; Saelemaekers 6, Calhanoglu 5, Leao 5.5 (64′ Mandzukic 5.5); Ibrahimovic 6. All. Pioli 5.5

NOTE: ammoniti Vignali (S), S. Bastoni (S), Erlic (S), Dalot (M)

<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Spezia-Milan>>