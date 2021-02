Regina Elisabetta, guai in arrivo: Meghan Markle vuota il sacco

Un’indiscrezione dal Regno Unito vede Meghan Markle autrice di un libro per inchiodare la Regina Elisabetta: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Una vera e proria notizia di gossip è scoppiata in Gran Bretagna. Infatti stando a voci di corridoio la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha deciso di scrivere un libro sulla Regina Elisabetta per inchiodare lei e la Royal Family. A riportare la notizia ci ha pensato il periodico Vanity Fair, che riporta come la Duchessa voglia ripercorrere gli anni passati a corte, svelando inediti retroscena.

La scelta di Meghan potrebbe arrivare per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la Megxit. Ad oggi tutto ciò appare solo un’indiscrezione, con la notizia che ancora dovrebbe trovare conferma. La duchessa così starebbe valutando diverse offerte redditizie, da numerose case editrici. Inoltre nel paese è conosciuta la passione di Meghan per la scrittura, infatti prima del matrimonio con Harry, la duchessa ha curato il blog “The Tig“.

Regina Elisabetta, il libro di Meghan Markle fa paura: l’indiscrezione di Vanity Fair

Ma il libro di Meghan Markle fa tremare e non poco la famiglia reale. Infatti già nella giornata di ieri, la Regina Elisabetta è stata toccata da uno scandalo. Secondo un’inchiesta del The Guardian, la Regina avrebbe fatto non poca pressione per modificare una bozza di legge del 1973. L’obiettivo, infatti, era quello di nascondere il suo reale patrimonio, il tutto perchè dai Reali di Inghilterra è giudicato imbarazzante nei confronti dei sudditi.

Così, per evitare il tutto, Elisabetta ha deciso di correre ai ripari. Intanto però i giornalisti inglesi, David Pegg e Rob Evans, avrebbero scoperto alcuni atti scottanti. Stando ai documenti Matthew Ferrer, avvocato personale della Regina, ha esercitato della pressione sui Ministri per modificare una proposta di legge sulla trasparenza delle partecipazioni societarie. Vedremo quindi se alla fine la Duchessa di Sussex deciderà se pubblicare o meno il libro scandalo.