Prada Cup, Luna Rossa parte bene in finale: due vittorie su Ineos Uk nelle prime regate dell’ultimo atto. Vince chi arriva prima a sette successi

Inizia con il piede giusto la finale di Prada Cup per Luna Rossa. L’equipaggio guidato da James Sphitill si è aggiudicato le prime due regate dell’atto conclusivo della competizione, che designerà il contender a Team Zealand per l’Americas Cup. L’imbarcazione britannica di Ineos Uk era rimasta imbattuta contro i ragazzi di Patrizio Bertelli nelle tre sfide del round robin, mostrando una superiorità svanita nel nulla ora che si inizia a fare sul serio.

La prima regata ha visto Luna Rossa prevalere con un netto vantaggio di 1’52”, incrementato ad ogni lato. Partenza perfetta e gestione ottimale del vento di Nord-Est da 6-9 nodi, con un arrivo senza affanni.

Nel secondo round, Team Ineos Uk è partito decisamente meglio ma pian piano ha visto rosicchiato il leggero vantaggio che i è trasformato via via in gap. Vento molto più importante, con picchi da 17 nodi e Luna Rossa padrona dell’ultimo lato, con 26″ di vantaggio sulla linea del traguardo.

Molto soddisfatto di questo approccio positivo alla finale lo skipper australiano di Luna Rossa, James Spithill, che ha commentato le prime due regate a Sky Sport.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi che sono stati in grado di compiere ottime manovre e chiudere sempre davanti a Team Ineos Uk. Abbiamo una grande barca, un grande pacchetto e un grande team. Siamo fiduciosi, ma sappiamo che c’è ancora molto da conquistare. Dobbiamo limitare gli errori già a partire dalla prossima sfida di domenica“.

Si torna in acqua nel Golfo di Auckland alle 4 di mattina del 14 febbraio (orario italiano) per altre due regate di finale. Vince chi arriva prima a 7 successi, diventando il contender ufficiale a Team New Zealand per l’America Cup, in programma a partire dal 6 marzo.

Calendario della finale di Prada Cup:

14 febbraio, Round-3: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4 italiane) – Round-4: Ineos Uk vs Luna Rossa

17 febbraio, Round-5: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) – Round-6: Luna Rossa vs Ineos Uk

19 febbraio, Round-7: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) – Round-8: Ineos Uk vs Luna Rossa

20 febbraio, Round-9: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) – Round-10: Luna Rossa vs Ineos Uk

21 febbraio, Round-11: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) – Round-12: Ineos Uk vs Luna Rossa

22 febbraio, Round-13: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)