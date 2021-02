Napoli-Juventus, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A in diretta

Manca pochissimo al big match di Serie A tra Napoli e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire la partita dek sabato sera in diretta e streaming gratis.

Tornano a sfidarsi Napoli e Juventus, pronti a scendere in campo per la 22esima giornata di Serie A. Ironia della sorte, le due squadre si sfideranno per la prima volta in campionato, visto che le due compagini ancora devono recuperare il match d’andata. Sarà una sfida importante per entrambe le formazioni in campo. Da una parte il Napoli ha Gattuso chiamato ad una vittoria, visto che l’esonero è vicinissimo, dall’altra la Juventus è pronta a rimanere attaccato al treno scudetto. Andiamo quidni a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa del Napoli che non stanno di certo vivendo una stagione idilliaca. La piazza, già esigente nelle stagioni vincenti, è diventata insofferente e chiede a gran voce una rivoluzione. Così mister Gattuso forse ha l’ultima chance per prolungare la sua permanenza alle pendici del Vesuvio. Nelle ultime cinque partite infatti sono arrivate due sconfitte, senza contare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Contro la Juventus, il tecnico dovrà fare a meno di calciatori del calibro di Manolas, Koulibaly, Demme, Ghoulam, Hysaj e Mertens.

Dall’altra parte troviamo invece una Juventus che sembrebbe aver trovato la sua dimensione. Con un gioco più operaio, Pirlo ha trovato un filotto di tre vittorie consecutive in campionato. Inotlre martedì è arrivata anche la qualificazione in finale di Coppa Italia, dopo il pareggio contro l’Inter. Contro il Napoli, Andrea Pirlo avrà a disposizione tutta la rosa e punterà alla vittoria per rimanere attaccato al treno scudetto con Milan e Inter. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Napoli-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Tutto pronto per il match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus. Alle 18:00 scenderanno in campo le due formazioni per la seconda partita di questo sabato. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.