Napoli-Juventus 1-0: highlights, voti e tabellino della super sfida che si è conclusa proprio pochi minuti fa.

La Juventus si arrende al Napoli in una delle sfide più attese della 22esima giornata di Serie A. Finisce 1-0 a favore della squadra allenata da Gattuso grazie alla rete messa a segno da Insigne su calcio di rigore nella prima frazione di gioco.

La Juve crea diverse occasioni, ma alla fine si dimostra imprecisa negli ultimi metri anche grazie alla superba prova di Rrahmani e Maksimovic tra i padroni di casa. Tre punti preziosissimi per il Napoli che, in questo modo, volta immediatamente pagina dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Per la Juve, invece, un ko durissimo in ottica scudetto.

Napoli-Juventus: ecco highlights e voti del match

NAPOLI: Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Maksimovic 6,5, Mario Rui 6; Bakayoko 5,5, Zielinski 6 (65′ Elmas 6); Politano 6 (64′ Fabian Ruiz 6), Insigne 7 (87′ Lobotka sv), Lozano 6,5; Osimhen 5,5.

JUVENTUS: Szczesny 6; Cuadrado 5,5 (46′ Alex Sandro 6), De Ligt 6, Chiellini 5, Danilo 6,5; Bernardeschi 5 (63′ McKennie 6), Bentancur 5,5 (72′ Kulusevski 5), Rabiot 6, Chiesa 6,5; Morata 5,5, Cristiano Ronaldo 5,5.

MARCATORI: 31′ Insigne (N)

AMMONITI: Di Lorenzo (N), Chiellini, Cuadrado, Rabiot (J)