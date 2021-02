Morto Paolo Isotta, il musicista e scrittore aveva 70 anni

All’età di settant’anni è morto il musicista e critico Paolo Isotta: il decesso improvviso è avvenuto nell’abitazione di corso Vittorio Emanuele a Napoli

Il musicista, scritto e critico Paolo Isotta è morto nella giornata di ieri a 70 anni. Il decesso improvviso, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nella sua abitazione in corso Vittorio Emanuele a Napoli.

La carriera di Paolo Isotta

Figlio di un avvocato, aveva frequentato Giurisprudenza alla Federico II. Dopo gli studi di pianoforte e composizione, ricevette una cattedra come professore straordinario al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Successivamente divenne ordinario a Torino e poi a Napoli. Nel 1994 lasciò l’insegnamento per una progressiva intolleranza nei confronti degli allievi attuali.

Nel 1974 debuttò come critico musicale per il quotidiano Il Giornale di Indro Montanelli, successivamente lavorò al Corriere. Nel corso della sua carriera ha scritto molti saggi storici di musica e musicologia come I diamanti della corona ed Il ventriloquo di Dio.