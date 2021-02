Meteo, weekend tra gelo e neve: primi fiocchi anche in pianura

Arriva finalmente lo stravolgimento del meteo, con un weekend segnato da gelo e neve. In mattinata i primi fiocchi inizieranno a cadere su varie regioni.

Ha fatto finalmente irruzione nel paese il ciclone gelido Burian, proveniente dalla Siberia, e porterà un deciso calo delle temperature. Le prime regioni a registrare questo calo saranno quelle di Nordest e le regioni adriatiche, ma già nel corso della giornata avremo un peggioramento su tutta la penisola. Inizierà a cadere la neve anche su pianure al nordovest e Toscana, e localmente sulle coste dei settori adriatici.

Ma non è finita qui, infatti, la neve inizierà a spargersi su tutta la penisola. L’Italia così entrerà nel vivo di questa ondata gelida, con la creazione di un vortice depressionario sul basso Tirreno e la possibilità di nevicate, anche sotto forma di bufere a causa del forte vento. In giornata le nevi potranno toccare anche l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Puglia e la Campania. Andiamo quindi a vedere come si svilupperà la giornata durante questo sabato.

Meteo, weekend di freddo e neve: cosa sta succedendo sulla penisola

Sarà quindi una giornata di sabato a dir poco tormentata dal punto di vista meteo, con le prime nevicate che potrebbero cadere nel corso del weekend. Infatti la neve arriverà sul nostro paese grazie alle correnti gelide del Burian, proveniente dalla siberia. Inoltre nel corso della giornata, i fiocchi di neve potrebbero ricoprire l’Italia. Andiamo quindi come si evolverà la situazione sui tre settori italiani durante questo sabato.

Sulle regioni del Nord Italia al mattino avremo una mattinata soleggiata su Alpi e Triveneto. Altrove invece avremo cieli prevalentemente nuvolosi, con la situazione che ben presto potrebbe degenerare in veri e propri acquazzoni. Sull’Emilia Romagna, invece, nella tarda mattinatta avremo i primi fiocchi di neve anche in pianura. Le temperature continueranno a scendere, con massime tra i 0 ed i 5 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo maltempo con caduta di fiocchi di neve sui tratti litorali adriatici, ma anche sulla regione del Lazio. Mentre invece con l’evolversi della giornata avremo lievi miglioramenti sul versante tirrenico. Le temperature continueranno a subire bruschi cali, con i valori massimi che oscilleranno tra i 2 ed i 7 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo maltempo con piogge e rovesci diffusi su tutto il settore meridionale. Anhce sulle regioni meridionali inizierà a cadere la neve a quote di bassa collina su Appennino, Adriatico e alto versante ionico. Anche qui le temperature saranno in brusca diminuzione, con massime che andranno dai 5 ai 10 gradi, mentre in Sicilia saranno addirittura superiori.