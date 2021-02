Maxi tamponamento sulla A32: oltre 20 auto coinvolte, ci sono vittime 

Maxi tamponamento in Italia sulla A32 Torino-Bardonecchia: sono tantissimi i feriti trasportati in ospedali e ci sarebbero almeno due vittime. Situazione grave.

Maxi tamponamento in Italia sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia in Val di Susa: sono almeno 20 le auto coinvolte. Le notizie al momento sono confuse, ma si parla di due vittime accertate e almeno 20 feriti di cui due gravi. Non è chiaro il motivo dell’incidente, ma probabilmente è stato il giacchio sull’asfalto la causa dell’incidente considerando anche la strada completamente innevata.

Maxi tamponamento sulla A32: ci sono morti

⚠️Chiusa A32 in direzione Bardonecchia a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto oltre 20 veicoli per il ghiaccio. Uscita obbligatoria a Susa#poliziastradale sul posto per rilievi con @emergenzavvf e soccorritori #13febbraio #essercisempre pic.twitter.com/iNVUW3nBm2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 13, 2021

L’autostrada, al momento, è stata chiusa sia nella direzione di Susa che di Oulx. Sul posto ci sono soccorsi e vigili del fuoco che stanno aiutando diverse persone rimaste bloccate nelle proprie vetture. Per il momento sarebbero 20 i feriti trasferiti negli ospedali di Rivoli e Susa. Il bilancio, tuttavia, potrebbe ancora aumentare nelle prossime ore.