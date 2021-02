ISA 2021, aumenta il numero di soggetti esclusi: la lista completa

Il numero di soggetti esclusi dal calcolo degli ISA nel 2021 è aumentato: la lista completa presente nel decreto del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto alcune situazioni di esonero dall’applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) nelle dichiarazioni dei redditi del 2021.

Sono esclusi dall’applicazione dell’ISA le partite Iva che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Esclusi anche coloro che hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019 e quelli che esercitano le attività economiche con codici riportati nel decreto (lista in fondo all’articolo).

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA per il 2021, sono comunque tenuti a comunicare i dati economici, contabili e strutturali ma non soggetti al calcolo del valore di affidabilità fiscale. Per chi volesse, tutte le novità sono presenti nella Gazzetta Ufficiale aggiornata al 9 febbraio del 2021.

La lista dei codici ATECO esclusi dall’ISA 2021

L’elenco dei codici ATECO che sono esclusi dagli ISA, secondo quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: