HBO Max arriva anche in Italia? I dettagli della piattaforma streaming

Presto HBO Max potrebbe espandersi anche nel resto del mondo. La piattaforma streaming arriva anche in Italia?

Continua il successo delle varie piattaforme streaming che, complice anche la pandemia globale, hanno ottenuto un nuovo numero di utenza da record e assolutamente mai visto prima. La numero uno in questo senso rimane Netflix, ma anche i vari Prime Video e Disney+ stanno ottenendo sempre più successo.

Presto, anche in Italia potrebbe arrivare una nuova proposta molto interessante: HBO Max. Già disponibile negli Usa dalla seconda metà del 2020, propone tantissimi prodotti originali che sono già cult e parecchio apprezzati dal pubblico. L’azienda ha annunciato novità imminenti e un lancio a livello “quasi” globale, ma ancora non è chiaro se arriverà anche nel nostro Paese.

HBO Max, tutto quello che c’è da sapere

Tra le nuove proposte che potrebbero debuttare anche in Italia, c’è HBO Max. Piattaforma streaming che ha già ottenuto un buon seguito negli Usa, presto sbarcherà anche nel resto del mondo e si andrà ad aggiungere alla già folta concorrenza. Si parla di un rollout già previsto per il prossimo giugno e che andrà ad interessare 39 paesi. Tra questi, ci sono sicuramente l’America Latina, alcuni territori nordici, Spagna e Portogallo. Non si è invece parlato d’Italia, ma è probabile che l’azienda stia lavorando anche in questo senso.

Questo primo rilascio di giugno sarà una sorta di test, per poi allargarsi anche al resto del mondo. Non si hanno informazioni nemmeno sul costo effettivo dell’abbonamento in Europa. Gli utenti degli Stati Uniti pagano ad oggi 14,99 dollari al mese, dopo un periodo di prova gratuito della durata di 7 giorni.