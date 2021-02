Caserta, incendio in una baraccopoli: c’è un morto

Nei pressi di Caserta, precisamente tra Parete e Lusciano, c’è stato un incendio nella notte che ha visto morire un uomo: i dettagli della vicenda

Le squadra dei Vigili dei Fuoco di Aversa e Caserta sono al lavoro per accertare le cause alla base dell’incendio che stanotte è divampato in una baraccopoli nel casertano. La tragedia, che ha visto la morte di un uomo, è avvenuta tra Parete e Lusciano.

Le fiamme sono partite all’interno di una baracca di 15 metri quadri fatta di lamiere e legno, dove erano presenti una bombola del gas ed un fornellino. La struttura è andata completamente distrutta. Un uomo, invece, è stato trovato carbonizzato su una brandina.

Caserta, rogo in una baracca: della vittima rimangono pochi resti

Probabilmente avrà inalato il fumo del rogo mentre dormiva e non è riuscito e fuggire. Tale baracca era abitata in particolare da extracomunitari che lavorano come braccianti nelle zone adiacenti. Al momento non si è riusciti ancora a risalire all’identità della vittima e pare sia difficile risalirvi perché del corpo rimangono pochi resti.

Le autorità ipotizzano che, a causa delle temperature molto basso, l’uomo abbia provato a riscaldarsi tenendo il fornellino acceso. La bombola era fuori dalla baracca e presenta segni di bruciatura.