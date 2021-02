Calciomercato Juve, tifosi in festa: firma in bianconero

Calciomercato Juve, arriva una grande notizia che fa esultare la tifoseria juventina.

La leggenda juventina di Gianluigi Buffon proseguirà ancora: lo storico portiere bianconero, rientrato due stagioni fa da Parigi dopo 17 anni di Vecchia Signora, firmerà un nuovo contratto con la società piemontese. L’anticipazione arriva dal collega Niccolò Ceccarini nel suo editoriale mercato per Tuttomercatoweb.

Calciomercato Juve, Buffon firma ancora

Secondo quanto si legge, Gigi sta bene, non ha assolutamente voglia di smettere e sarebbe così propenso a indossare i guantoni per almeno un altro anno ancora. E considerando che per Andrea Agnelli è ovviamente uno di casa e che il rapporto con Wojciech Szczesny è ottimo, tutto lascia pensare che nei prossimi mesi ci sarà la famosa fumata bianca con firma fino all’estate del 2022. Buffon andrebbe così a giocare fino ai 44 anni, centrando la sua 20esima stagione con la Juventus. La leggenda continua ancora.