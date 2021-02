Belen Rodriguez mostra fiera il pancione: “Ti aspetto” – VIDEO

Belen Rodriguez mostra fiera il pancione: ecco il Video pubblicato pochissimi minuti fa dalla bellissima conduttrice argentina.

Belen Rodriguez finisce ancora una volta sotto i riflettori. La splendida conduttrice argentina, che è ormai al quinto mese di gravidanza, è dunque in attesa del suo secondo figlio e resta da capire quale sarà il sesso del nascituro. Intanto, proprio pochi minuti fa, proprio Belen ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un Video bellissimo, in cui mostra fiera il suo pancione. “Ti aspetto….. 🤍🐣 #16settimane”, la didascalia al filmato che in pochi istanti ha già abbattuto il muro delle 200mila visualizzazioni.

Belen Rodriguez mostra fiera il pancione: il Video spopola su Instagram

Nel Video in questione, si vede la straordinaria e affascinante Belen accarezzare delicatamente il suo pancione e sfoggiare una forma fisica davvero invidiabile. L’argentina è bellissima e questa seconda gravidanza sta mettendo ancora di più in risalto il suo fascino senza eguali.

Ecco, dunque, il Video pubblicato proprio pochissimi minuti fa da Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram: