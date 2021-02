Amici 20, Rudy Zerbi assente in studio: il motivo del suo forfait – FOTO

Amici 20, Rudy Zerbi assente in studio: il motivo del suo forfait con i telespettatori che si sono immediatamente preoccupati.

Colpo di scena ad ‘Amici 20‘, nel corso del consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Rudy Zerbi, infatti, non è presente in questi minuti in studio e i tanti telespettatori da casa hanno pensato immediatamente al peggio, dal momento che recentemente anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si erano viste costrette a dare forfait a causa della loro positività al Covid-19. La padrona di casa, Maria De Filippi, però ha prontamente rassicurato tutti affermando che si tratta del primo caso in Italia in cui una persona è in collegamento da casa e non è positiva.

Amici 20, Rudy Zerbi assente in studio: il motivo

Una cosa, dunque, è certa: Rudy Zerbi non ha il Coronavirus. Il critico musicale originario di Lodi potrebbe non aver partecipato alla registrazione di venerdì pomeriggio per altri motivi che non dovrebbe avere nulla a che vedere col suo stato di salute. Lo stesso Zerbi, infatti, è apparso particolarmente allegro da casa mettendo in mostra la solita ironia che contraddistingue il suo carattere.