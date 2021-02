WhatsApp, svolta epocale: la novità fa sognare gli utenti

Non si fermano le novità per gli utenti di WhatsApp. L’applicazione è pronta a lanciare la nuova funzione acclamata da tempo dall’intera utenza.

L’anno nuovo non ha portato grandissime soddisfazioni a WhatsApp, che ha visto un notevole calo e perdità di consensi a causa delle nuove policy sulla privacy. Infatti tra appena tre mesi, il colosso della messaggistica costringerà i propri utenti a condividere i dati dell’applicazione con Facebook. Così da Menlo Park, gli sviluppatori provano alcune soluzioni ed accorgimenti per attirare nuovamente l’utenza persa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, continuano i problemi: tutti gli utenti in pericolo

Nelle ultime ore, finalmente è arrivata la conferma, con WhatsApp che lancia una novità che tutti gli utenti aspettavano da tempo. Infatti è pronta a sbarcare la funzione multi-device. La vera novità però consiste nel numero di dispositivi utilizzabili contemporaneamente con lo stesso account, ben 4. Infatti prima, WhatsApp permetteva solamente di utilizzare smartphone e Pc in contemporanea, ma adesso è pronta ad allargare i propri confini. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

WhatsApp, arriva la novità attesa dagli utenti: presentata la funzione multi-device

L’update di WhatsApp arriva un pò a sorpresa ed ancora una volta ad annunciarlo ci ha pensato il sito specializzato WABetaInfo, attraverso il proprio profilo Twitter. Al momento la funzione non sarà a disposizione di tutti, ma solamente di coloro che hanno scaricato la Beta dell’applicazione, disponibile gratuitamente su Play Store. La funzione multi-device, infatti, fa parte dell’aggiornamento 2.21.30.16, comprendente varie feature e nuove funzioni da scoprire nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> iPhone pensa ad un modello foldable: il progetto in stile Samsung

La verà novità è presentata dalla presenza del tasto log-out, proprio come negli altri social. Infatti premendo tale tasto sarà possibile disconnettersi dall’account utilizzato, per accedere da un secondo profilo. Così il vantaggio è evidente, con l’utente che potrà accedere da più dispositivi contemporaneamente, senza bisogno di disconnettersi. Ad oggi, l’ampliamento prevede ben 4 account da poter utilizzare in contemporanea. Vedremo se la nuova funzione permetterà a WhatsApp di compiere un nuovo boom di download.