Usa, star 18enne di TikTok si suicida: il post criptico prima di morire

La star di TikTok, la 18enne Dee, si è suicidata improvvisamente nella propria casa in Louisiana: il post criptico prima dell’efferato gesto

A soli 18 anni si è suicidata la star di TikTok Dazhariaa Quint Noyes, conosciuta come Dee. A confermare la notizia è stata la madre che ha spiegato che la ragazza si è impiccata. Sul sito di raccolta fondi GoFundMe, il padre ha scritto: “Vorrei solo che mi avesse raccontato del suo dolore e dei sui pensieri. Ti lascio volare con gli angeli, papà ti ama. A tutti quelli che hanno mostrato amore e sostegno per mia figlia, purtroppo non è più con noi ed è andata in un posto migliore”.

Lunedì, Dee aveva pubblicato un video nelle stories di Instagram ed aveva parlato di esso come dell’ultimo post. “Ok so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”, aveva scritto. Il fatto è avvenuto a Baton Rouge, in Louisiana.

Star di TikTok suicida a soli 18 anni, non si conoscono le motivazioni

La ragazza aveva circa 100.000 follower su Instagram oltre ad un canale YouTube. Nei suoi video raccontava la vita e partecipava a challenge virali.

Dopo la sua morte, i fan hanno prontamente inondato i social con messaggi di affetto. Una persona ha scritto: “Riposa in pace meraviglia, mi rende davvero triste sapere quello che è successo. Sei decisamente la mia YouTuber e Tiktoker preferita. Tutto questo mi spezza il cuore”.

Non si conoscono le motivazioni che l’hanno portata al suicidio. I social negli ultimi tempi si stanno impegnando sempre più a tutelare i giovani da possibili fenomeni come il cyberbullismo o anche pericolose challenge che hanno mietuto già molte vittime.