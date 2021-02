Samsung Galaxy S21 FE è in sviluppo: cosa dobbiamo aspettarci

Continuano i lavori di sviluppo del nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Ecco cosa possiamo aspettarci dallo smartphone

È un 2021 iniziato nel migliore dei modi per Samsung. Dopo aver lanciato il suo nuovo flagship Galaxy S21, ora gli sviluppatori sono già al lavoro per mettere sul mercato la versione FE. Come già successo lo scorso anno con i Galaxy S20, si tratta di una nuova variante con alcune caratteristiche aggiuntive e ad un prezzo più contenuto rispetto alla serie di base.

Tante le migliorie che possiamo aspettarci da questo nuovo smartphone, su cui l’azienda sudcoreana punta parecchio (anche) visto il successo che ha ottenuto lo scorso anno. Stando a quanto riferito da SamMobile, il device dovrebbe arrivare con il nome in codice di Samsung SM-G990B. Ma cosa possiamo aspettarci?

Samsung Galaxy S21 FE, tutto quello che sappiamo

Nei prossimi mesi, Samsung lancerà sul mercato il nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Versione rivisitata del flagship presentato qualche settimana fa, presenterà alcune interessanti novità. Ovviamente riprenderà i device appena usciti, ma non è detto che non ci siano nuove feature a lungo richieste dagli utenti. Tra queste, si parla di uno slot per le microSD, ma non solo. Anche questo modello supporterà con ogni probabilità il 5G, mentre parlando di archiviazione ci si aspetta di vedere due opzioni: da 128 e da 256GB.

Non si hanno particolari informazioni invece né sulla data di uscita né sul prezzo. Basandoci su quanto successo lo scorso anno con l’S20 FE, molto probabilmente Samsung uscirà nella seconda metà del 2021. Difficile invece prevedere i costi di lancio.