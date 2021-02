Rai, chiude fiction che ha fatto la storia: che botta per il pubblico!

Una delle più importanti e storiche fiction della Rai chiuderà i battenti per sempre: dura mazzata per il pubblico che ne era innamorato

Il pubblico innamorato de Il Commissario Montalbano dovrà rassegnarsi al fatto che l’unica puntata inedita di quest’anno, sarà l’ultima di sempre della serie. Dopo la morte di Camilleri, è stato deciso che non ci saranno altre puntate nuove. Se ne va dunque un pezzo di storia della fiction italiana e di genere che ha tenuto compagnia agli italiani per oltre vent’anni. Già i protagonisti come Zingaretti e Bocci avevano fatto capire che sarebbe successo qualcosa del genere.

Rai, Il Commissario Montalbano chiude i battenti

Peppino Mazzotta, interprete dell’ispettore Fazio, al settimanale Gente ha confermato che l’episodio che andrà in onda il prossimo marzo, sarà l’ultimo. Il Commissario Montalbano è talmente amato dal pubblico che anche le repliche raggiungo numeri di spettatori spaziali, andando oltre la soglia di 9 milioni.

“Non credo si faranno altre puntata: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. Anche se l’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiuse la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa”. Questo il barlume di speranza, molto flebile, acceso da Mazzotta. Rimane l’amaro in bocca per un finale che non c’è stato, ma ad oggi questa decisione sembra essere l’unica percorribile. Intanto, il pubblico potrà consolarsi con nuove serie di successo come Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi, oltre ad altre in arrivo come L’ispettore Lolita Lobosco.