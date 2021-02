L’ex moglie di Kevin Prince Boateng ha rivelato un suo desiderio che potrebbe realizzarsi non molto tardi.

La fine di una storia d’amore provoca un dolore enorme. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono separati in modo definitivo lo scorso dicembre e a Verissimo, l’ex Velina ha commentato l’ultimo post scritto insieme al suo ex marito. “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti”.

Aldilà della rottura, i momenti belli e i ricordi insieme sono tanti e la Satta a Silvia Toffanin dice di essere felicissima per tutto quello che ha fatto con lui e che lo ringrazierà per sempre. “Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Chiara Ferragni rischia grosso: la sentenza del Tribunale di Milano

Melissa Satta, rivelazione in diretta TV: il desiderio spiazza i fan

Melissa Satta è pronta a riscrivere un nuovo capitolo e afferma di voler riprendere in mano la sua vita in mano come mamma e come donna. Ai microfoni del talk show la showgirl e modella rivela anche di non aver nascosto nulla a suo figlio e di avergli raccontato tutto: “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rai, chiude fiction che ha fatto la storia: che botta per il pubblico!

Poi quando in chiusura le viene chiesto cosa si aspetta dal futuro, l’ex Velina denota: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina . Prima o poi succederà”.