Marracash, la malattia gli ha cambiato la vita: “A volte dura parecchio”

Marracash, la malattia gli ha cambiato la vita: le parole del famoso rapper e produttore discografico sono un colpo al cuore.

Figura, al momento, tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano e ieri sera è stato ospite della trasmissione “Lui è peggio di me” su Rai3, condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il personaggio in questione è Fabio Bartolo Rizzo, meglio noto come Marracash, ormai celebre rapper e produttore discografico originario di Nicosia. Un personaggio davvero unico nel suo genere, il cui successo è in costante ascesa e sembra destinato ad aumentare ulteriormente in futuro. Ma conosciamo meglio Marracash, che recentemente ha raccontato una parte di sé che in pochissimi conoscevano.

Marracash, la malattia gli ha cambiato la vita: le sue parole

Ecco quanto ammesso dall’artista siciliano nel corso di una vecchia puntata de ‘L’Assedio‘ di Daria Bignardi: “Diverse volte ho avuto momenti di euforia estrema. Stavo a mille e non riuscivo a chiudere occhio. Ho deciso, dunque, di andare da uno psicologo/psichiatra e mi ha detto che ero affetto da un disturbo bipolare. Alterno delle fasi in cui sono davvero depresso ad altre in cui mi sento euforico. E’ un problema che ti complica sicuramente la vita e non ha una durata standard. Anzi, alcune volte, dura parecchio“.