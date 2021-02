Elisa Isoardi cuore d’oro: il suo lodevole gesto commuove tutti! – FOTO

Elisa Isoardi dimostra di avere un cuore d’oro: il suo lodevole gesto commuove tutti e in queste ore se ne sta parlando ovunque.

Elisa Isoardi è tra i volti femminili più attraenti e corteggiati della televisione italiana e ha anche un cuore d’oro. La celebre conduttrice ed ex modella di Cuneo, infatti, si è resa protagonista in queste ore di un lodevole gesto che è sulla bocca di tutti. La Isoardi ha prima vinto 157mila euro nel corso del programma ‘I soliti ignoti‘ su Rai1 e successivamente deciso di devolvere l’intera cifra in beneficenza. Facciamo, però, maggiore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Can Yaman, dietrofront inaspettato: duro colpo per l’attore

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Syria, racconto drammatico: “Così hanno ridotto mio padre” – FOTO

Elisa Isoardi cuore d’oro: ecco cosa ha fatto in queste ore

A rendere noto il tutto è stato proprio l’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani attraverso questa nota su Facebook: “Elisa Isoardi vince 157mila euro per lo Spallanzani a “I soliti ignoti” di Rai1. Nella serata di ieri 11 febbraio Elisa Isoardi è stata la concorrente del programma “I soliti Ignoti” condotto da Amadeus su Rai 1 e ha vinto la somma notevole di 157mila euro. Il Montepremi della vincita verrà devoluto all’INMI Spallanzani per la Ricerca. La conduttrice ha letteralmente fatto i salti di gioia e ha ricevuto i complimenti di Amadeus: «Grande partita». Complimenti anche dallo Spallanzani! Elisa Isoardi E grazie anche a tutti gli addetti ai lavori“.