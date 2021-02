L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese.

Il Presidente Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute ha sottolineato che nel nostro Paese circola la variante inglese. “In 5-6 settimane la variante inglese potrebbe sostituire il virus SarsCov2 ora circolante”.

Abruzzo, Liguria, Toscana – e la provincia di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. In arancione restano anche l’Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia torna in giallo allo scadere dell’ordinanza.

Coronavirus, bollettino 12 febbraio: 13.908 contagi e 316 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 15.146 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 12 febbraio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 13.908 persone. I decessi sono 316 mentre il numero di guariti è di 16.422.

• 13.908 contagiati

• 316 morti

• 16.422 guariti

-31 terapie intensive | -206 ricoveri

305.619 tamponi

Tasso di positività: 4,6% (-0,6%)

2.868.505 vaccinati totali