Can Yaman, dietrofront inaspettato: duro colpo per l’attore

Can Yaman ha dovuto affrontare un duro colpo dopo le prime voci circolate in rete. Dietrofront inaspettato per l’attore

Negli ultimi tempi si erano fatte sempre più insistenti le voci, secondo cui, Mediaset avrebbe acquistato i diritti di Inadina Ask una delle prime serie TV in cui c’è anche un giovanissimo Can Yaman. Tuttavia, secondo quanto appreso da Fanpage.it, l’unica serie TV, con protagonista l’attore turco, da parte di Mediaset è Bay Yanlis (Mr. Wrong).

Pertanto, dopo Daydreamer – Le ali del sogno, serie TV che ha reso una star Can Yaman, in Italia, anche Bay Yanlis (Mr. Wrong) sarà trasmessa nel Bel Paese. È stato grazie al grande successo dell’attore turco che, Mediaset, ha deciso di acquistare i diritti di quest’altra serie TV turca per poterla trasmettere su Canale 5.

Can Yaman, di che parla Bay Yanlis (Mr. Wrong)

Ban Yalis (Mr. Wrong) è una serie TV turca dalla durata di 130 minuti per episodio trasmessa su Fox dal 26 giugno al 2 ottobre per un totale di 14 puntate. Il protagonista, Özgür Atasoy (Can Yaman) è un giovane benestante, molto libertino, che però ha perso la fiducia nell’amore e nelle donne. Tuttavia, sul suo cammino incontra la co-protagonista della serie, Ezgi İnal (Özge Gürel) che è un ragazza alla ricerca del vero amore, nonché vicina di casa di Özgür.

Nonostante il dissenso delle amiche di Ezgi, tra i due vi è una certa chimica che porterà al coronamento di un amore da favola tra i due. Una tipica storia a lieto fine per alleggerire il pomeriggio di Canale 5.